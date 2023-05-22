Киевский режим обвинил митрополита канонической Украинской православной церкви в разжигании религиозной розни

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 22 мая, заявила, что в Черновицкой области настоятель Вознесенского Банченского монастыря митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата(УПЦ МП) Лонгин (Жар), получил подозрение по статье о разжигании межрелигиозной розни за то, что назвал раскольничью Православную церковь Украины (МЦУ) «церковью антихриста», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении СБУ, на которое ссылаются украинские СМИ, говорится, что «во время литургий Лонгин (Жар) пренебрежительно высказывался о ПЦУ, называя ее церковью антихриста и сатанинской. Тем самым он оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней ситуации в регионе. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности клирика».

«Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет или без такого», – говорится в сообщении СБУ.

Киев, Иван Бабурин

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