Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 мая, в своем видеообращении рассказал о новых международных визитах на Украину и последующей военной помощи, – сообщают Украинские СМИ.

Стоя в тамбуре поезда, глава киевского режима говорит следующее: «Ожидаем новые встречи и переговоры, пока в большей степени – визиты к нам, в наше государство. Будет еще оружие для наших воинов. Сейчас ведется работа для того, чтобы решение НАТО на саммите в Вильнюсе стало таким, которое сработало бы для Украины. Идет подготовка к нескольким промежуточным мерам безопасности в странах-соседях Украины. Тех, которые нас больше поддерживают».

«Такая наша интенсивная внешняя политика, разные нестандартные форматы, максимум полезного внимания мира к Украине, к нашей защите. Будем все это продолжать. Все больше результатов для Украины: ПВО, артиллерия, бронетехника, снаряды, тренировки, – все это обязательно!», – заключил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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