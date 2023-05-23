ВС РФ остановили три группы украинских диверсантов в зоне СВО

Российские военные пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской и Харьковской областях. Две ДРГ остановлены в районе Тимковки, еще одна – около Ольговского, сообщило Минобороны РФ.

За сутки авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 112 районах. Так, под Торецком Донецкой народной республики поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. Около Авдеевки разбиты два украинских склада горючего для военной техники.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск уничтожила до 110 боевиков, две боевые бронемашины под Масютовкой, Тимковкой, Табаевкой Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» ликвидировала более 65 украинских военных, танк, три бронемашины, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30 около Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянки в ДНР.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск уничтожила до 375 боевиков, два танка, пять бронемашин, гаубицу Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. В районе Верхнекаменского и Ступочки в ДНР киевский режим лишился также двух складов боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» разбила противника под Великой Новоселкой в ДНР, Марфополем, Малой Токмачкой, Новоданиловкой и Каменским Запорожской области. За сутки ВСУ лишились более 150 человек, гаубицы «Мста-Б».

На Херсонском направлении ликвидировали более 20 украинских военнослужащих, гаубицу «Мста-Б».

Средства ПВО за сутки перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожили 11 украинских беспилотников в небе над ЛНР и ДНР, Харьковской областью.

Москва, Наталья Рязанова

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