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Четверг, 25 мая 2023, 15:43 мск

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Финляндия отправила Украине пакет военной помощи на 109 млн евро

Финляндия отправила Украине 16-й пакет военной помощи. Новая партия боеприпасов и зениток обошлась Хельсинки в 109 млн евро, пишет портал Iltalehti со ссылкой на национальное министерство обороны.

В министерстве заявили, что не будут раскрывать подробности о составе помощи и особенностях логистики для обеспечения безопасной доставки груза. Известно только, что в числе прочего в Киев отправят боеприпасы и зенитные орудия.

Общая сумма помощи Украине из бюджета Финляндии достигла 1,1 млрд евро. Стоимость одного только 16-го пакета составила 109 млн евро.

Президент Финляндии Саули Ниинистё отказал Украине в поставках истребителей Hornet. Он объяснил, что эти самолеты нужны самому Хельсинки, а американских истребителей F-16 у него попросту нет.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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