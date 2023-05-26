СКР сообщил о 2 000 иностранных наемников на стороне Киева

Более двух тысяч иностранных наемников на стороне киевского режима противостоят российским силам, сообщил первый зампредседателя Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев. Среди них граждане 71 страны.

Кабурнеев привел эти данные на совещании с председателем СКР Александром Бастрыкиным в Донецке. Сотрудники ведомства особое внимание уделили вопросам расследования уголовных дел о привлечении Украиной наемников из иностранных государств.

«Их более двух тысяч из 71 страны, в том числе 366 граждан Грузии, 234 – США, 233 – Великобритании, 185 – Сирии, 70 – Канады и ряда других стран», – приводит слова зампреда пресс-служба СКР.

Порядка 80 уголовных дел уже направлено в суды.

В январе Washington Post насчитала до трех тысяч иностранных наемников на стороне киевского режима. Весной 2022 года Киев заявлял о 20 тыс. наемников из 50 стран на стороне своих войск. Но подавляющее большинство к лету разъехались по домам.

Донецк, Наталья Рязанова

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