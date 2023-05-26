ВС РФ остановили две группы украинских диверсантов в зоне СВО

«Западная» группировка войск пресекла действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп около Масютовки и Ивановки Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Всего на Купянском направлении уничтожены до 35 боевиков, гаубица «Мста-Б» под Двуречной и Кисловкой.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» разбила противника под Кузьмино Луганской народной республики и Ямполовкой Донецкой народной республики. ВСУ лишились более 60 человек, двух боевых бронемашин, самоходной артиллерийской установки «Акация», гаубиц Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск за сутки ликвидировала до 190 украинских военных, две бронемашины, гаубицу Д-30. Около Верхнекаменского в ДНР разбит склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям противника под Ореховым, Малой Токмачкой Запорожской области и Новоселкой в ЛНР. ВСУ лишились более 120 военных убитыми и ранеными. На Херсонском направлении ликвидированы до 30 боевиков, гаубица Д-30, самоходка «Акация».

За сутки авиация и артиллерия ВС РФ поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 92 районах. Около Новониколаевки Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей «СТ-68УМ».

Средства ПВО перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, тактическую ракету «Гром-2». Также уничтожены 20 украинских беспилотников в небе над ДНР и ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областями.

Москва, Наталья Рязанова

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