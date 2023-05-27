ВС РФ разбили четыре склада боеприпасов и два пункта управления ВСУ в зоне СВО

Российские военные за сутки уничтожили четыре склада боеприпасов украинской армии в Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Кроме того, нанесен удар по пунктам управления двух механизированных бригад ВСУ в населенных пунктах Верхнекаменское и Торецк в ДНР.

Силы ПВО России в течение суток перехватили в зоне спецоперации две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Также уничтожены 12 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Всего за сутки авиация и артиллерия ВС России нанесла удары по 82 артиллерийским украинским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 96 районах.

Помимо этого, как отметили в ведомстве, в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР остановлена украинская диверсионно-разведывательная группа.

По данным Минобороны, суточные потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 500 человек. Только на Донецком направлении уничтожено более 260 украинских военнослужащих.

В общей сложности за сутки российские военные разбили в зоне спецоперации семь боевых бронемашин, БМП, гаубицу «Мста-Б», пять буксируемых гаубиц Д-30, четыре самоходных гаубиц «Гвоздика», САУ Krab польского производства, семь автомобилей, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37.

Отмечается, что в течение суток ВС России нанесли удары по силам ВСУ на нескольких направлениях. Так, на Купянском направлении поражены подразделения противника в районах Масютовки, Тимковки, Красного Первого и Новомлынска Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Ямполовки, Серебрянки Донецкой народной республики и Червоной Дибровы Луганской народной республики.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях под удары попали украинские силы в районах Новомихайловки Донецкой народной республики, Малой Токмачки, Марфополя и Комсомольского Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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