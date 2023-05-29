Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по военным объектам на аэродромах Украины

Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник, 29 мая российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на аэродромах Украины.

В ведомстве отметили, что в результате воздушного удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиатехника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены», – заявили в Минобороны.

Ранее сегодня власти Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта в регионе в результате удара ВС России. Отмечалось, что в результате были выведены из строя «пять летательных аппаратов». Кроме того, сообщалось о пожарах на складах ГСМ и хранения «боевых материальных ценностей». В региональной администрации также заявляли, что начали работу по ремонту взлетно-посадочной полосы.

В свою очередь, телеграм-канал «Военная хроника» сообщает, что ракетный удар мог быть нанесен по аэродрому в Староконстантинове, где базируется 7-я бригада тактической авиации ВСУ. Отмечается, что летчики этой бригады используют бомбардировщики Су-24М и Су-24МР, приспособленные для запуска дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

Москва, Наталья Петрова

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