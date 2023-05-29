ВС РФ уничтожили пять украинских складов оружия и боеприпасов

Российские силы уничтожили четыре склада боеприпасов и оружия: два под Максимильяновкой Донецкой народной республики, по одному около Отрадного и Авдеевки. В районе Берислава Херсонской области разбит ангар с вооружением и военной техникой территориальной обороны Украины, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск ликвидировала до 65 украинских военных, гаубицы Д-20 и Д-30 около Новомлынска, Кисловки, Глушковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики. Под Синьковкой Харьковской области и Розовкой в ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» уничтожила 55 боевиков, гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в районе Макеевки, Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР.

На Донецком направлении ВСУ лишились до 145 человек, двух бронемашин, гаубицы Д-30 усилиями «Южной» группировки войск. Около Орловки в ДНР разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» уничтожила до 140 боевиков, две гаубицы Д-30 под Угледаром в ДНР, Малиновкой, Белогорьем и Каменским Запорожской области.

На Херсонском направлении ВСУ лишились до 20 военных, гаубицы Д-30, двух самоходок «Гвоздика». В районе Авдеевки в ДНР разбит командно-наблюдательный пункт ВСУ.

Средства ПВО за сутки перехватили три крылатые ракеты «Storm Shadow», 13 снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 14 беспилотников в небе над Запорожской областью, ЛНР и ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»