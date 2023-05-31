ВС РФ ликвидировали более 530 украинских боевиков за сутки

Российские силы уничтожили порядка 535 военных ВСУ в зоне специальной военной операции за сутки. Авиация, ракетчики и артиллерия РФ нанесли поражение 103 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 149 районах, сообщили в Минобороны РФ.

В районе Трудового Запорожской области разбит пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ, а около Авдеевки Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт украинского штурмового батальона «Скала».

На Купянском направлении «Западная» группировка войск и штурмовые отряды уничтожили до 70 украинских боевиков, два бронеавтомобиля около Табаевки, Молчаново, Новомлынска, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики. В районах Синьковки, Тимковки и Котляровки пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Около Липцов и Синельниково Харьковской области уничтожены склады боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» ликвидировала более 50 украинских военных, две боевые бронемашины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-20, одну гаубицу Д-30, боевую машину РСЗО «Град».

На Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои под Авдеевкой. ВС РФ выбили противника с занимаемых позиций на участках около Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Отряд специального назначения «Ахмат» и штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады успешно наступают на Марьинском тактическом направлении. За сутки на Донецком направлении ВСУ лишились более 200 военных, трех боевых бронемашин, гаубицы Д-30, двух боевых машин «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» ликвидировала до 185 боевиков, две бронемашины, склады боеприпасов ВСУ в районе Преображенки и Червоной Криницы Запорожской области.

На Херсонском направлении уничтожены до 30 украинских военных, две бронемашины.

Средства ПВО за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS, одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, уничтожили 11 украинских беспилотников в небе над ЛНР и ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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