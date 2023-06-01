Украинские войска резко усилили удары по Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации ударов украинских боевиков по территории Запорожской области. Обстрелы начались ранним утром примерно с 4:30.

«Резко усилилась работа вражеской артиллерии и вертолётной авиации на участке Орехов-Пологи», – уточнил он в своем телеграм-канале.

Позже Рогов сообщил, что второй раз менее чем за сутки боевики ВСУ обстреляли село Инженерное Пологовского района. «Удар был нанесён сегодня около 5:00 утра», – отметил он, добавив, что в результате удара был разрушен жилой дом на улице Центральная (Ленина), 264.

По его словам, в Пологах Запорожской области около 09:30-09:45 прозвучало порядка 10-13 взрывов.

По предварительным данным, жертв нет.

Мелитополь, Светлана Антонова

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