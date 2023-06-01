Украинские спецслужбы охотятся за детьми в новых регионах РФ

В Херсонской области пресечено несколько попыток спецслужб Украины выкрасть детей с помощью подставных организаций. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что украинские военные ведут регулярные обстрелы населенных пунктов, не считаясь с тем, кто пострадает – взрослые или дети. «На этом фоне верхом лицемерия являются намерения украинских спецслужб через подставные организации выкрасть детей из Херсонской области. Наши оперативники пресекли уже несколько попыток заезжих «волонтёрок» оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения, а затем через третьи страны доставить их в Киев. Цель таких попыток – не забота о детях, а самая примитивная пропаганда. Дети, которых спасли от вывоза в киевский ад, рассказали, что в Киеве они должны были дать лживое интервью, очерняющее их жизнь в России», – рассказал Сальдо.

Глава Херсонской области подчеркнул, что все попытки киевских экстремистов использовать детей в грязных играх будут и далее жестко пресекаться.

«А по поводу обстрелов ещё раз подчеркну: нас не напугать. Видимо, им в мае прилетело недостаточно. За детей ответ будет ещё более сокрушительным», – добавил и.о. губернатора Херсонщины.

Ранее первый заместитель председателя комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщал, что случаи вывоза из новых регионов России детей-сирот на украинскую территорию носят массовый характер, органам опеки и правоохранительным органам нужно будет провести обширную работу по их поиску.

Херсон, Андрей Дорофеев

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