На Западе Украины официально запретили каноническую православную церковь

Депутаты Закарпатского областного совета свои решением в четверг, 1 июня, запретили в своем регионе деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, – сообщает Интерфакс-Украина.

В сообщении пресс-службы Закарпатского облсовета говорится: «На Закарпатье запретили деятельность религиозных организаций, связанных с РФ. Соответствующее решение «Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере деятельности общественных и религиозных организаций на территории Закарпатской области» только что поддержали депутаты областного совета».

«Запретить на территории Закарпатской области деятельность религиозных, церковных, общественных и других организаций, которые сотрудничают или связаны со страной-агрессором Российской Федерацией. …Правоохранительным органам рекомендуется обеспечить быстрое и действенное реагирование на обнаружение фактов ведения антиукраинской пропаганды со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций», – указано в решении областных депутатов Закарпатья.

Ужгород, Иван Бабурин

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