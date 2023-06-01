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Четверг, 1 июня 2023, 19:04 мск

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Зеленский заявил об «отдаляющихся надеждах» на вступление Украины в НАТО

Фото: novyny.org

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в четверг, 1 июня заявил, что надежды Украины на вступление в НАТО становятся все более отдаленными, – сообщает местное издание Agora.

Издание, цитируя Зеленского, пишет: «Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь, как от имени солдат, которые борются за свободу, так и от имени нашего народа. …Хочу подчеркнуть, что летом в Вильнюсе необходимо четкое приглашение для Украины вступить в альянс, а также гарантии безопасности на пути к членству. Пришло время решений».

Кишинев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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