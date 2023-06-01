Киевские школы переходят на «удаленку» из-за угроз ракетных атак

Районные управления образования (РУО) Киева в четверг, 1 июня, объявили о введении в школах «дистанционного режима» в связи с угрозами новых ракетных атак, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание пишет, что родителям школьников в четверг пришло сообщение следующего содержания: «В связи с угрозой новых массовых обстрелов, по указанию РУО завтра переходим в полностью дистанционный режим. Отменяются все массовые мероприятия, работа кружков и секций. Школа завтра будет работать в режиме готовности принятия к укрытию жителей микрорайона. Что касается работы с понедельника – ждем дополнительную информацию».

Киев, Иван Бабурин

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