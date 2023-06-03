«Мы очень верим в успех»: Зеленский заявил о готовности Киева к контрнаступлению

Киевский режим готов к контрнаступлению на российские войска. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal.

«Я думаю, на сегодня мы готовы уже это делать. Я хотел бы действительно некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать их месяцами. Мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько нам для этого понадобится времени», – сказал он.

«Если честно, может произойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», – добавил Зеленский.

В то же время президент Украины признал, что на фоне превосходства российской армии ВСУ понесут серьезные потери. По его словам, чтобы их минимизировать, Киеву срочно нужно обеспечить систему противовоздушной обороны с помощью американских Partriot. «Любое контрнаступление без контроля в небе очень опасно», – сказал Зеленский.

Напомним, киевский режим заявляет о подготовке контрнаступления в последние несколько месяцев.

Киев, Светлана Антонова

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