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Суббота, 3 июня 2023, 13:54 мск

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«Мы очень верим в успех»: Зеленский заявил о готовности Киева к контрнаступлению

Фото: president.gov.ua

Киевский режим готов к контрнаступлению на российские войска. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal.

«Я думаю, на сегодня мы готовы уже это делать. Я хотел бы действительно некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать их месяцами. Мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько нам для этого понадобится времени», – сказал он.

«Если честно, может произойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», – добавил Зеленский.

В то же время президент Украины признал, что на фоне превосходства российской армии ВСУ понесут серьезные потери. По его словам, чтобы их минимизировать, Киеву срочно нужно обеспечить систему противовоздушной обороны с помощью американских Partriot. «Любое контрнаступление без контроля в небе очень опасно», – сказал Зеленский.

Напомним, киевский режим заявляет о подготовке контрнаступления в последние несколько месяцев.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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