Украина объявила о наступлении

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в понедельник, 5 июня, заявила, что ВСУ переходят к наступлению «на некоторых направлениях в рамках оборонительной операции», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Маляр написала: «Силы обороны переходят к наступательным действиям по некоторым направлениям, и это часть оборонной операции. Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022-го. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям».

Следует отметить, что ранее сегодня начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью CNN заявил, что «Украина отлично подготовлена к контрнаступлению, но о том, какими будут его результаты, говорить рано».

Отвечая на вопрос, приведут ли к эскалации обстрелы населенных пунктов в Белгородской области и атаки беспилотников в Москве, Милли сказал: «Риск эскалации существует всегда, и США очень и очень внимательно за этим наблюдают».

Киев, Иван Бабурин

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