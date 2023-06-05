В руководстве Украины не могут договориться, наступают они или нет

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в понедельник, 5 июня, заявил, что отрицает начало украинского наступления на юге, о котором ранее сегодня заявила зам.министра обороны Анна Маляр, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в соцсети Twitter Подоляк написал: «Москва уже активно участвует в отражении глобального наступления, которого еще нет. Миллионная армия россиян активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрильи F-16. Битва продолжается, одним словом».

Со своей стороны спикер украинского оперкомандования «Юг» сегодня в эфире телемарафона в ответ на вопрос о наступлении прислонила палец к губам, давая понять, что военные в данном вопросе намерены поддерживать информационную тишину.

Ранее сегодня зам.главы минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ переходят к наступлению «на некоторых направлениях в рамках оборонительной операции»

В своем Telegram-канале Маляр написала: «Силы обороны переходят к наступательным действиям по некоторым направлениям, и это часть оборонной операции. …Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям».

Киев, Иван Бабурин

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