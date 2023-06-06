Украинский минкульт собрал «доказательства вины России» в подрыве Каховской ГЭС

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в ночь на среду, 7 июня, заявил, что его страна собрала все факты причастности России к подрыву Каховской ГЭС, – сообщает Интерфакс-Украина.

В своем Telegram-канале Ткаченко написал: «Кто взорвал Каховскую ГЭС? Некоторые иностранные медиа еще не определились. Мы собрали все факты, свидетельствующие о причастности именно российского оккупационного контингента к преступлению».

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