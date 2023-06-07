В Днепропетровской области массово гибнет рыба после прорыва Каховской ГЭС

В Днепропетровской области в поселке Марьянское, расположенном на берегу Каховского водохранилища, массово гибнет рыба после прорыва плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Ранее экологи предупреждали о море рыбы из-за обмеления Днепра после разрушения ГЭС в Новой Каховке Херсонской области.

В Минздраве Украины призвали не собирать и не употреблять такую рыбу из-за риска заболеть ботулизмом.

Ранее сегодня власти Никополя Днепропетровской области сообщили о введении режима жесткой экономии питьевой и технической воды из-за падения уровня воды в Днепре.

В ночь на 6 июня была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС и разрушены задвижки плотины, что вызвало затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра. Как заявляли местные и федеральные власти, это произошло в результате обстрела ГЭС со стороны Украины. Сегодня, 7 июня, на территории Херсонской области ввели режим ЧС, продолжается эвакуация жителей затопленных территорий.

Москва, Наталья Петрова

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