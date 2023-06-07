На Украине заявили о риске превращения полей в пустыни из-за разрушения Каховской ГЭС

Сельскохозяйственные поля на юге Украины уже в 2024 году могут превратиться в пустыни из-за последствий прорыва плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщило украинское министерство аграрной политики и продовольствия.

По данным ведомства, из-за разрушения ГЭС без источника воды осталось 94% оросительных систем на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, 74% – в подконтрольной Украине части Запорожской области и 30% – в Днепропетровской.

«Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов», – предупреждает минагропром Украины.

Разрушение Каховской ГЭС негативно отразится и на отрасли рыбного хозяйства – уже регистрируется гибель рыбы.

Утром 6 июня стало известно о повреждении верхней части Каховской ГЭС и разрушении задвижек плотины, что привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. При этом сама дамба не пострадала. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области резко поднялся, началась эвакуация населения из подтопленных территорий.

В Кремле назвали случившееся результатом преднамеренной диверсии со стороны Украины, отвергнув обвинения Киева в подрыве ГЭС.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал гидроэлектростанцию, чтобы перебросить войска в район наступательных действий с Херсонского направления. Он назвал случившееся терактом, который привел к затоплению значительных территорий.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»