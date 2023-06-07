Российская ПВО сбила два истребителя воздушных сил Украины

Средства ПВО сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины около Никифоровки Донецкой народной республики. В небе над Любицким Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29, сообщили в министерстве обороны России.

За сутки перехвачено 24 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», уничтожено 22 украинских беспилотника над ДНР, Луганской народной республикой, Запорожской и Херсонской областями.

Около Новоселовского в ЛНР на Купянском направлении ВС РФ остановили три украинские диверсионно-разведывательные группы. А всего в районе Новомлынска, Кулаговки, Кисловки, Першотравневого Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР уничтожено более 50 украинских военных, три боевые бронемашины, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества группировка войск «Центр» ликвидировала две украинские ДРГ. Всего под Площанкой, Кармазиновкой, Червоной Дибровой, Кузьмино в ЛНР и Ямполовкой в ДНР ВСУ лишились более 70 боевиков, двух БМП, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», гаубицы Д-20.

На Херсонском направлении уничтожены до 60 украинских военных, пять боевых бронемашин, артиллерийская система М777, самоходка «Гвоздика», гаубица «Мста-Б».

ВС РФ также разбили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ около Червоной Дибровы в ЛНР и Новоивановки Запорожской области. Под Авдеевкой в ДНР украинские войска лишились двух складов горючего.

Москва, Наталья Рязанова

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