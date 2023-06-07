Столтенберг и Кулеба обсудили поставки артиллеристских боеприпасов для «контрнаступа»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду, 7 июня, заявил, что он и генсек блока НАТО Йенс Столтенберг обсудили стабильное обеспечение ВСУ артиллерийскими боеприпасами для проведения эффективных контрнаступательных операций, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter глава украинской внешней политики написал: «В нашем разговоре мы также сосредоточились на стабильных поставках артиллерийских боеприпасов, чтобы обеспечить эффективность контрнаступательных операций Украины. Не только будущее Украины, но и будущее евроатлантического сообщества решается на поле боя Украины прямо сейчас».

Также Кулеба сообщил, что сказал Столтенбергу о том, что «Украина не стремится привлечь войска НАТО, чтобы положить конец этой войне. Мы стремимся иметь наилучшую гарантию предотвращения будущих войн».

«Нам всем нужна ясность в отношении членства в НАТО. За пятнадцать лет реальность кардинально изменилась, и подход НАТО должен измениться. Разница между 2008 годом и сегодняшним днем заключается в том, что Украина теперь является ценным активом Североатлантического союза, а не обузой. Украина сделает НАТО сильнее», – подчеркнул глава украинского МИДа.

Киев, Иван Бабурин

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