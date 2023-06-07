Президент Украины Владимир Зеленский обвинил ООН и Международный комитет Красного Креста в их бездействие по устранению последствий подрыва киевскими диверсантами Каховской ГЭС и последующего затопления территорий ниже по течению реки Днепр, – сообщает в среду, 7 июня, немецкое издание Bild.

В интервью изданию глава киевского режима заявил: «Эти организации должны быть первыми, чтобы спасать жизнь, они именно для этого создавались. Они были быть первыми, кто прибудет на место катастрофы. Подрыв ГЭС произошел много часов назад, а их здесь нет!»

«На запросы Украины мы не получили ответа. Я в шоке! А если и была реакция, она была очень дипломатической», – подчеркнул Зеленский.

Следует напомнить, что постпред России при ООН Василий Небензя еще в конце октября 2022 года в адрес Генсека ООН и Председателя Совбеза ООН направлял письмо, в котором призвал обратить внимание на планы киевских властей по разрушению Каховской ГЭС. В письме российский дипломат «настоятельно» призывал Антониу Гутерриша сделать все возможное для предотвращения «этого чудовищного преступления».

В письме на имя генсека ООН, в частности, говорилось: «Украинские силы рассматривают возможность спуска морских мин вниз по течению Днепра или нанесения массированного ракетного удара. Мы также фиксируем авиаудары по шлюзам ГЭС, наносимые с целью вызвать поднятие уровня воды в реке».

Киев, Иван Бабурин

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