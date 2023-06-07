Зеленский объяснил, что помещало «контрнаступу»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС помешал украинским военным в контрнаступлении, – сообщает в среду, 7 июня, немецкое издание Bild .

На вопрос издания, как подрыв дамбы повлиял на контрнаступление, глава киевского режима ответил: «Это не помогает нам в контрнаступлении, это не облегчает контрнаступление. Трудно сказать, как это повлияет. Я не могу вдаваться в подробности нашего контрнаступления».

На уточняющий вопрос, а, вообще, началось ли контрнаступление, Зеленский ответил: «Когда начнется, всем будет понятно».

Киев, Иван Бабурин

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