Глава украинского правительства Денис Шмыгаль в четверг, 8 июня, заявил, что Киев направил Европейской комиссии ноту с требованием пересмотреть разрешение для компании «Росатом» продолжить реализацию проекта по строительству второй очереди АЭС «Пакш» в Венгрии, – сообщают украинские СМИ

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «Украина направила ноту в Европейскую комиссию по поводу возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с Россией. Росатом» является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты.

Ожидаем, что предварительное решение по реализации «Росатомом» проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено. Затронул этот вопрос во время выступления на сессии, посвященной Украине, в рамках встречи Совета ОЭСР на министерском уровне».

«Санкции против России должны быть усилены, в частности, в таких сферах как атомная энергетика. Мы должны сделать все, чтобы business as usual (ведение дел, как обычно, прим.ред.) со страной-террористом был невозможен и не поддерживал больше российскую военную машину», – заявил премьер киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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