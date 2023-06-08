Для ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС Киев попросил НАТО ускорить поставки боеприпасов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на внеочередном заседании комиссии «Украина-НАТО», созванном генсеком альянса Йенсом Столтенбергом по просьбе Киева и посвященном ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, в четверг, 8 июня, попросил у послов стран-членов военного блока ускорить поставки артиллерийских боеприпасов и пушек 155-калибра, – сообщают украинские СМИ.

В ходе заседания комиссии НАТО Кулеба заявил: «Я призываю партнеров к дальнейшему укреплению обороноспособности Украины, в частности, продолжить скорейшие поставки артиллерийских боеприпасов и пушек 155-калибра».

«Украина подала запрос в Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы, в котором обозначила конкретные потребности украинской стороны. Я благодарен НАТО и отдельным союзникам за их скорую готовность помочь Украине», – добавил глава украинской внешней политики.

Следует отметить, что глава МИД Украины в очередной раз призвал партнеров принять на саммите НАТО в Вильнюсе решения, приближающие вступление Украины в альянс.

«Членство Украины поможет предотвратить будущие войны после того, как эта война закончится победой нашего государства. Украина в составе альянса будет надежным щитом, защищающим его восточный фланг и сможет эффективно сдерживать потенциального агрессора. Нет сомнений, что членство Украины сделает НАТО более сильным. На самом деле мы уже усиливаем Альянс, защищая его членов от потенциальных новых волн российской агрессии, а также делясь военным опытом», – подчеркнул Кулеба на внеочередном заседании комиссии «Украина-НАТО», созванном генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом по просьбе Киева и посвященном ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС.

Брюссель, Иван Бабурин

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