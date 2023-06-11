Минобороны: ВСУ пытались потопить охранявший «Турецкий поток» корабль

Киевский режим атаковал корабль «Приазовье» Черноморского флота, обеспечивавший безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Нападение не удалось, все шесть катеров противника потоплены, сообщили в Минобороны РФ.

Атака произошла около 01:30 мск в юго-восточной части Черного моря на маршруте пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Киев направил к «Приазовью» шесть быстроходных катеров без экипажей.

«Все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 км юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил. Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», – говорится в сообщении.

В МО РФ отметили, что в момент атаки в небе над центральной частью Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США. По данным МО РФ, американская разведка также следила за предыдущими подобными атаками.

В конце мая ВСУ пытались атаковать российский корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, охраняющий газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все украинские катера были уничтожены.

Москва, Наталья Рязанова

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