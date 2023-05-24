Украинские военные пытались атаковать корабль Черноморского флота, охраняющий газопроводы

Вооруженные силы Украины пытались атаковать севернее пролива Босфор российский корабль, обеспечивающий безопасность газопроводов, проложенных по дну Черного моря. Об этом сегодня сообщило министерство обороны РФ.

«Сегодня в 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики. Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Корабль «Иван Хурс» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.

В минобороны также пояснили, что мероприятия по защите черноморских трубопроводов осуществляются Вооруженными Силами РФ после террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2».

Москва, Андрей Дорофеев

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