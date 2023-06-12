В Лондоне анонсировали удар большими силами ВСУ в Донбассе

Войска киевского режима готовы нанести удар большими силами на Донбассе в ближайшие дни. Об этом заявил глава парламентского комитета Британии Тобиас Эллвуд в эфире Sky News.

«В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса», – цитируют заявление Эллвуда украинские СМИ.

Депутат британского парламента отметил, что сейчас ВСУ проводят зондирующие и формирующие операции в поисках слабого места российской обороны, а «основные силы Украины все еще находится в резерве, готовые к этой атаке».

Лондон, Анастасия Смирнова

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