Все атаки отбиты: у ВСУ большие потери на двух участках запорожского фронта

Украинские войска понесли большие потери на двух направлениях запорожского фронта при попытках пойти в наступление. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Васильевском направлении и на непосредственно Ореховско-Пологовском все под контролем, там мы отбили все атаки, враг понес большие потери», – сказал общественник в эфире «Соловьев Live».

Рогов подчеркнул, что после такого провала украинская армия «зализывает раны». Он добавил, что в настоящее время ВСУ перегруппировываются и подвозят резервы, пользуясь тем, что сейчас «проливная погода» и «много грязи». Кроме того, противник разминирует минные поля «для новых атак с новых направлений», уточнил Рогов.

Общественник также сообщил, что тяжелые бои продолжаются на линии фронта в районе Времевского выступа – стыка Запорожской области и ДНР.

Добавим, по информации Рогова, минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и БПЛА по резервам украинской армии на Запорожском направлении. Он отметил, что поражены места скопления украинских войск в Днепропетровской области и подконтрольной им части Запорожской области, передает РИА «Новости».

Накануне Минобороны России сообщало, что в районе Времевского выступа российские войска в течение суток отразили три атаки ВСУ со стороны Великой Новоселки Донецкой народной республики и около Левадного в Запорожской области. Отмечалось, что украинские потери составили свыше 120 боевиков, два танка и три боевые бронемашины.

Москва, Наталья Петрова

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