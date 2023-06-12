Армия России успешно остановила новые попытки наступления ВСУ

В течение прошедших суток вооруженные формирования Украины продолжили попытки наступательных действий на нескольких направлениях, однако российские войска успешно отразили атаки противника. Как говорится в очередной сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, только на двух направлениях было уничтожено до 250 боевиков.

В частности, на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены три атаки противника со стороны Великой Новоселки Донецкой народной республики и около Левадного в Запорожской области. Потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины.

В районах Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного в ДНР поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.

На Запорожском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ около Новоданиловки в Запорожской области.

В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись под Авдеевкой и Марьинкой. «Южной» группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Первомайского и северной окраины Марьинки. В ходе боев уничтожено до 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Кроме того, в районе населенного пункта Розовка Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Потери противника за сутки составили свыше 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30. Вблизи Григоровки в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица Д-30.

Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение 96-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах. В Днепропетровской области поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов на территории ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 442 самолета, 238 вертолетов, 4579 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9915 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5093 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10905 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Анастасия Смирнова

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