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Вторник, 13 июня 2023, 15:16 мск

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Армия России вторую ночь подряд громила резервы ВСУ

Российские военные вторую ночь подряд наносили ракетные удары по местам дислокации резервов украинской армии. Кроме того, под удар ВС РФ попал склад ВСУ с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, сегодня ночью ВКС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования «по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства».

Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, заявили в Минобороны.

В понедельник, 12 июня, военное ведомство сообщило о ночном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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