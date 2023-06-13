Российские силы отразили более восьми атак на Южно-Донецком направлении

Российские силы отразили более восьми атак противника за сутки, не допустив вклинивания в свою оборону. Порядка 31 единиц бронетехники ВСУ уничтожено, сообщили в Минобороны РФ.

Киев бросил в атаку на Времевском выступе собранную из остатков разбитых подразделений группу и потерпел поражение. Около Макаровки Донецкой народной республики ВСУ использовали танки и боевые бронемашины, но все три атаки отражены. Из 10 использованных бронетранспортеров восемь уничтожены.

Около Ровнополя в ДНР во время двух атак ВСУ разбиты два танка и три бронемашины. Отражая атаку под Пречистовкой, ВС РФ уничтожили почти роту украинских военных и четыре БМП. За сутки противник лишился на этом направлении до 275 военных, четырех танков, 15 боевых бронемашин, гаубицы «Мста-Б».

«Южная» группировка войск успешно отбила две атаки южнее Артемовска. Вклинения противника в оборону российских сил не допущено. В ходе боев уничтожено до 350 боевиков, две бронемашины.

Москва, Наталья Рязанова

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