Воздушно-космические силы России разбили места сосредоточения резервов ВСУ и склад боеприпасов и вооружения иностранного производства. Удары были групповыми, с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, сообщили в Минобороны РФ.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Всего авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки разбили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 114 районах.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск уничтожила более 35 боевиков, бронетранспортер, гаубицу Д-20 около Ивановки Харьковской области и Розовки Луганской народной республики. Под Тимковкой Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» ликвидировала до 60 украинских военных, две боевые бронемашины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30 в районе Невского и Белогоровки в ЛНР, Серебрянского лесничества.

На Херсонском направлении ВСУ лишились до 30 человек, гаубицы «Мста-Б», самоходки «Гвоздика».

Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS, сбили шесть украинских беспилотников в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.

Москва, Наталья Рязанова

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