ВС РФ разбили артиллерию ВСУ, стрелявшую по Белгородской области

Минобороны РФ показал кадры боевой работы «Западной» группировки войск по уничтожению артиллерии ВСУ, обстреливающей Белгородскую область.

Расчеты «Мста-Б» и Д-30 уничтожают украинскую артиллерию вдоль границы России. С этих позиций ВСУ вели обстрелы приграничных поселков на российской территории.

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы ЗВО выявляют позиции ВСУ и точечными ударами уничтожают артиллерийские орудия, минометы, скопления живой силы противника», – говорится в сообщении МО РФ.

Один из российских военных заявил, что намеченные цели уничтожены. Это сделано ради безопасности мирных граждан.

«Они ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты», – сказал артиллерист.

Москва, Наталья Рязанова

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