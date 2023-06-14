российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 июня 2023, 09:16 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ разбили артиллерию ВСУ, стрелявшую по Белгородской области

Минобороны РФ показал кадры боевой работы «Западной» группировки войск по уничтожению артиллерии ВСУ, обстреливающей Белгородскую область.

Расчеты «Мста-Б» и Д-30 уничтожают украинскую артиллерию вдоль границы России. С этих позиций ВСУ вели обстрелы приграничных поселков на российской территории.

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы ЗВО выявляют позиции ВСУ и точечными ударами уничтожают артиллерийские орудия, минометы, скопления живой силы противника», – говорится в сообщении МО РФ.

Один из российских военных заявил, что намеченные цели уничтожены. Это сделано ради безопасности мирных граждан.

«Они ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты», – сказал артиллерист.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Запорожье, Центр России, Конфликт на Украине, Россия,