Украинские войска попытались организовать очередную атаку на одном из участков фронта в Запорожской области, но российские военные успешно отбили ее. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ предприняли попытку провести атаку на российские позиции на одном из участков Запорожского фронта сегодня ранним утром. Противник использовал танки и пехоту, уточнил Рогов в комментарии РИА «Новости». Однако российские бойцы смогли вовремя обнаружить боевиков и уничтожить их, рассказал он.

Общественник также сообщил, что украинское военное командование решило провести перегруппировку на линии фронта в Запорожской области.

«Пока на Ореховском направлении Запорожского фронта идут дожди, враг проводит перегруппировку», – сказал Рогов, отметив, что на этом участке фронта идет интенсивная контрбатарейная борьба.

Также он рассказал, что в районе Времевского выступа – стыка Запорожской области и ДНР – сохраняется очень напряженная обстановка. По его словам, ВС России ведут тяжелейшие бои в районе Макаровки.

Рогов полагает, что ВСУ могут возобновить активные наступательные действия по всей линии фронта в Запорожье после прекращения дождей.

Накануне президент России Владимир Путина на встрече с военкорами заявил, что украинские войска в ходе контрнаступления потеряли до 30% поставленной им иностранной техники. По его словам, ВСУ несут катастрофические потери.

Москва, Наталья Петрова

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