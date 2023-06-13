«Один к 10 в нашу пользу»: ВСУ потеряли в контрнаступлении до 30% иностранной техники

Украинские войска в ходе контрнаступления потеряли до 30% поставленной им иностранной техники. Об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня на встрече с военными корреспондентами.

«Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери», – цитирует главу государства ТАСС. При этом глава государства назвал серьезными потери ВСУ в бронетехнике. «Что касается бронетехники, там еще более серьезные (потери), они за это время (контрнаступления) потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа», – сказал Путин.

По его словам, потери украинских войск можно оценить как катастрофические. «Из всех потерь, а они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу, у них структура этих потерь для них неблагоприятная, потому что потери могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. Обычно безвозвратных потерь процентов 25, максимум 30. У них почти 50 на 50», – пояснил президент.

В то же время Путин обратил внимание, российская сторона несет гораздо меньшие потери. «Это соотношение 1 к 10, что называется, в нашу пользу – у нас в 10 раз меньше потери, чем в Вооруженных сил Украины», – подчеркнул президент.

Он также заявил, что цели СВО фундаментальны, поэтому в целом они не меняются.

«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер», – сказал он.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что в случае продолжения обстрелов российских регионов Москва рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.

«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – сказал Путин.

Москва, Андрей Дорофеев

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