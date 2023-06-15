Киев заявил о подготовке дополнительно десяти тысяч операторов ударных беспилотников

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в четверг, 15 июня, заявил, что Киев рамках проекта «Армия дронов» начинает подготовку еще 10 тыс. операторов беспилотных летательных аппаратов «самолетов-бомберов», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Федоров написал: «Начинаем подготовку еще 10 тыс. операторов БПЛА в рамках проекта «Армия дронов». Если до этого мы в основном учили руководить коптерами разведывательного класса, то теперь открываем новые категории – FPV-дроны и самолеты-бомберы. Большинство из ранее обученных операторов уже выполняют задания в зоне боевых действий».

Киев, Иван Бабурин

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