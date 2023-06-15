Глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение в результате поражения ракетой штаб-квартиры его спецслужбы в Киеве, – сообщает РИА Новости.

Агентство сообщает, что сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской военной разведке заявил, что «Буданов был ранен во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве, после чего его через Польшу спецбортом ВВС США вывезли в Германию, где он сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине»

Отметим, что 29 мая минобороны России сообщало о групповом ракетном ударе, в результате которого были поражены аэродромы Украины, радиолокационные посты, а командные пункты. В свою учередь, украинские СМИ и пользователи соцсетей писали об ударах по Рыбальскому острову в Киеве, где размещается штаб-квартира главного управления разведки Украины.

Следует напомнить, что ранее Буданов заявлял, что украинские спецслужбы «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы».

Кроме того, он сообщил, что Киев имеет отношение к терактам против известных россиян. «Многих уже достали», – заявил тогда глава разведки киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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