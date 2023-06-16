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Пятница, 16 июня 2023, 09:37 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Экс-сенатор США считает бесчеловечным подталкивать Украину к продолжению конфликта

Архив, фото: Минобороны Украины

Киев устроил бессмысленную «кровавую баню» на линии соприкосновения с российскими войсками, натолкнувшись на «стальную стену». В таких условиях побуждать Киев к продолжению конфликта бесчеловечно, заявил бывший сенатор-республиканец, ветеран войны во Вьетнаме полковник Ричард Блэк.

Он отметил большие потери в западной технике: «повсюду валяются обугленные танки Leopard и автомобили Bradley».

«Семь тысяч убитых, 160 танков и 360 бронетранспортеров уничтожено всего за одну неделю, а успех незначительный. Это бессмысленная кровавая баня. Говорить Украине, чтобы она воевала «столько, сколько потребуется», бесчеловечно», – написал политик на своей странице в сервисе микроблогов.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе контрнаступления потеряли до 30% поставленной им иностранной техники. Соотношение потерь – один с российской стороны к 10 с украинской.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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В рубриках / Метки

Киев, В мире, Конфликт на Украине, Политика, США,