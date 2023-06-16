Минобороны России отчиталось о выплатах военным за уничтожение техники ВСУ

Минобороны России сообщило, что с начала проведения специальной военной операции более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ получили специальные выплаты за уничтожение или захват военной техники украинских вооруженных сил.

Так, в 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц техники ВСУ и вооружения соответствующие выплаты получили 7 064 военных.

С 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 193 военнослужащих.

Как отметили в военном ведомстве, выплаты производятся на основания приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные счета военнослужащих. «При этом никаких ограничений на получение выплат от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует», – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, за уничтожение РСЗО HIMARS и установки «Точка-У» военным платят 300 тыс. рублей – в этом году было разбито 15 таких комплексов.

Аналогичную сумму получают военные летчики и операторы средств противовоздушной обороны за уничтожение вертолетов и самолетов (в 2023 году сбито 45 вертолетов и 71 самолет).

По 100 тыс. рублей в этом году получены военными «за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ».

По 50 тыс. рублей выплачено военнослужащим за уничтожение боевых бронированных машин (1501 единица), самоходных артиллерийских установок (203) и установок реактивных систем залпового огня (85). Также по 50 тыс. получили военные за успешный перехват ракет, выпущенных из тактических комплексов «Точка-У», РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS (941 ракета), а также за уничтожение беспилотников средней дальности (1211 штук).

Военнослужащие ВМФ России за уничтожение шести украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тыс. рублей.

Минобороны также сообщило, что сейчас на основе докладов командиров на Запорожском и Южно-Донецком направлениях оформляются выплаты военным, уничтожившим в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронемашины производства США и других стран НАТО.

Москва, Наталья Петрова

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