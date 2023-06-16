Киев пригрозил Израилю отменой визита жены Зеленского

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в пятницу, 16 июня, заявил, что, если израильское правительство не отреагирует на слова президента России Владимира Путина о том, что «Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа», то жена президента Украины отменит запланированный визит в Тель-Авив, – передают украинские СМИ.

Сообщается, что Корнийчук сказал следующее: «Мы должны учитывать, что он (Путин,– прим.ред.) пытается испортить связи между Израилем и Украиной в преддверии визита супруги президента Зеленского в Израиль, и он намеренно сделал это в преддверии шабата (суббота, день, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работы).

«Мы ожидаем, что израильское правительство решительно осудит слова президента Путина, иначе это может привести к отмене визита Зеленской», – подчеркнул украинский посол в Израиле.

Как отмечают украинские СМИ, правительство Израиля на заявление Путина о Зеленском по состоянию на поздний вечер пятницы никак не отреагировало.

Ранее сегодня, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил: «У меня много друзей-евреев с детства, они говорят: Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа. И это не шутка, не ирония, понимаете. Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты – последыши Гитлера».

Киев, Иван Бабурин

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