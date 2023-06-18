«Каналов очень много»: Путин рассказал, как получает данные о потерях ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что данные о потерях ВСУ подтверждаются в разговорах противника между собой. По его словам, информация об украинских военных потерях, которые он получает, базируется, в том числе, на данных радиоперехватов.

«Средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне. Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника, – они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», – сказал он в ходе недавней встречи с военными корреспондентами, кадры которой была показана в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее президент России в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что потери ВСУ в ходе спецоперации значительные – «более чем 1 к 10 по сравнению с российской армией». По его словам, украинская армия в ходе начавшегося контрнаступления уже потеряла 186 танков и 418 бронемашин. Глава государства отметил, что потери ВСУ растут с каждым днем.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»