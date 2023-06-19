Киевский режим готов выдавать лицензии на производство взрывчатки частным компаниям

Министр цифровой трансформации киевского режима Михаил Федоров в понедельник, 19 июня, заявил, что правительство Украины в ближайшие недели примет постановление о выдачи лицензий на производство боеприпасов для беспилотников частным компаниям, – передает Укринформ.

Согласно сообщению агентства, Федоров сказал следующее: «Рынок по производству дронов растет в геометрической прогрессии. Сейчас уже десятки компаний, готовы заключать контракты на производство боеприпасов для БПЛА. Мы стараемся максимально сфокусироваться на производстве беспилотников и упростить бюрократические процедуры для производителей. Рынок начинает расширяться, количество беспилотников растет, поэтому необходимо увеличивать количество боеприпасов, которые они смогут использовать».

Киев, Иван Бабурин

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