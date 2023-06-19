Всемирный банк оплатил труд украинских учителей и госчиновников за два месяца

Министерство финансов Украины в понедельник, 19 июня, сообщило, что Всемирный банк (ВБ) перевел Украине €63 млн. в рамках кредита на выплаты педагогам и чиновникам за февраль и март 2023 года, – передают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте украинского минфина, в частности, говорится: «Сегодня, 19 июня, в государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило финансирование в размере 63 млн. евро. Денежные средства были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине». Срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом. Средства предназначены для оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года».

«Общая внешняя задолженность Украины на конец апреля превышала $82 млрд. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $38 млрд», – сообщили также в министерстве финансов Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»