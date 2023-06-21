ВСУ безуспешно пытаются проломить российскую оборону – армия РФ за сутки отразила 12 атак

Украинская армия продолжает попытки наступления на трех направлениях – Южно-Донецком, Запорожском и Донецком, неся большие потери. Все атаки отражены, сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции. За минувшие сутки российские войска отбили 12 атак ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях. Суточные потери украинских боевиков на трех направлениях составили почти 600 человек.

По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа ВКС России нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Новодонецкого, СторожевогоДонецкой Народной Республики и Левадного Запорожской области. В результате огневого поражения уничтожены танк, БМП и три боевые бронемашины.

На Запорожском направлении отражены две атаки ВСУ, усиленные танками, под Новоданиловкой и Яблоково Запорожской области. Кроме того, нанесено разгромлены колонны резервов противника, выдвигавшиеся в направлении Лобкового и Каменского Запорожской области. Также нанесен удар скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Белогорья Запорожской области. Кроме того, сообщается о пресечении деятельность трех украинских ДРГ врайонах населенных Дорожнянки, Гуляй Поля и Мирного Запорожской области.

Всего за сутки украинские войска потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 200 человек, восемь танков, шесть БМП, 13 боевых бронемашин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».

По информации Минобороны, успешно отражены десять атак ВСУ на Донецком направлении в районах Веселого, Георгиевки, Первомайского, Красногоровки, Водяного и Марьинки в ДНР. В ходе боевых действий уничтожено до 400 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронемашины и восемь автомобилей.

На Купянском направлении украинские войска за сутки потеряли свыше 40 человек. Один украинский военнослужащий сдался в плен. Кроме того, в районах Синьковки, Котляровки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР российские военные пресекли действия трех диверсионно-разведывательные групп ВСУ.

Еще три украинские ДРГ разбиты на Красно-Лиманском направлении в районе Червоной Дибровы (ЛНР) и в Серебрянском лесничестве. Суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 135 военнослужащих, БМП, две боевые броне машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три САУ «Гвоздика». Отмечается, что в плен сдались восемь украинских военнослужащих.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились семи автомобилей, САУ «Акация», двух гаубиц «Мста-Б» и артиллерийской системы М777 производства США.

В течение суток ВС РФ нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах.

В районах населенных пунктов Новгородское в ДНР, Новопавловки Запорожской области и Мороховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов трех бригад украинской армии. А в районе населенного пункта Запасное Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Силы ПВО за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожены 12 украинских беспилотников в Запорожской области, ЛНР и ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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