На Украине задумали сократить список граждан, не подлежащих мобилизации

Генштаб Вооруженных сил Украины предложил Офису президента сократить перечень украинцев, которые не подлежат мобилизации. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента.

По его сведениям, территориальным центрам комплектования (ТЦК) и социальной поддержки нужно в срочном порядке набрать 70-90 тыс. человек. Цель – восстановление резервы ВСУ.

Ранее «Резидент» сообщал со ссылкой на источник в Офисе президента о готовящейся новой волне массовой мобилизации. «Всем ТЦК дали указание активизировать работу, – отмечал телеграм-канал. – Пока стоит задача набрать 70-90 тысяч с тем, чтобы подготовить мобилизованных за три месяца по ускоренным натовским программам, если ВСУ потеряют резервы при контрнаступлении».

Напомним, на прошлой неделе вслед за Ивано-Франковской областью и Оболонским районом Киева всеобщую мобилизацию объявили в Черниговской области. Всех мужчин, подлежащих мобилизации, обязали явиться в военкомат без повестки поддержки «для уточнения военно-учетных данных и их пригодности к прохождению военной службы», сообщали украинские СМИ.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»