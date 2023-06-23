Вслед за Ивано-Франковской областью и Оболонским районом Киева на Украине всеобщую мобилизацию объявили в Черниговской области. Всех мужчин, подлежащих мобилизации, обязали явиться в военкомат без повестки, сообщает издание «Страна.ua».

Приказ военкома Черниговской области гласит, что согласно указу президента «О всеобщей мобилизации», все граждане от 18 до 59 лет, состоящие на военном учете, обязаны явиться в местный территориальный центр комплектования и социальной поддержки «для уточнения военно-учетных данных и их пригодности к прохождению военной службы».

Ранее на этой неделе начальник областного военкомата Олег Гончарук заявлял, что в Черниговской области число уклонистов от мобилизации превышает 20 тысяч.

Напомним, 13 июня начальник Ивано-Франковского областного военкомата издал приказ о всеобщей мобилизации человеческих и транспортных ресурсов в регионе. Согласно документу, все военнообязанные-мужчины, проживающие на территории области, должны в 10-дневный срок с даты опубликования приказа явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это касается и тех, кто временно проживает в регионе. В приказе также идет речь о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома.

22 июня военком Оболонского района Киева выпустил приказ о мобилизации на территории района «с целью обеспечения обороны и поддержания работоспособности ВСУ». Согласно документу, все мобилизованные обязаны явиться в военкомат в 10-дневный срок. Требование распространяется в том числе на тех, кому не приходили повестки или мобилизационные распоряжения, а также на тех, кто не прописан в Оболонском районе, а только проживает там.

Украинский телеграм-канал «Резидент» прогнозирует, что новая волна мобилизации вскоре накроет всю Украину, а «за основу возьмут формат Ивано-Франковской области».

В свою очередь, украинский телеграм-канал «Легитимный» назвал всеобщую мобилизацию в регионах «сбором всех для последнего наступления ВСУ». «Техники не хватает, будут брать живой силой», – констатирует канал.

«Сейчас по указанию Зеленского, начали вводить «всеобщую мобилизацию» по регионам. Ее отличие от мобилизации – это ужесточение мер, – говорится в публикации. – Теперь ты сам обязан прийти в военкомат, если не придешь, то без бумажки из военкомата, тебе даже хлеб скоро не будут продавать и скорая не приедет на вызов. Вот такое «крепостное право 2.0». Причина банальна, никто уже не хочет воевать, что ставит под угрозу правление ЗеЕрмака».

Москва, Наталья Петрова

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