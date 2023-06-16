Всеобщую мобилизацию людей и транспорта объявили в регионе на западе Украины

Всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов объявили в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные СМИ. Соответствующий приказ издал начальник местного военкомата 13 июня.

Согласно документу, все военнообязанные-мужчины, проживающие на территории Ивано-Франковской области, должны в 10-дневный срок с даты опубликования приказа явиться в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это касается и тех, кто временно проживает в регионе, то есть беженцев.

В приказе также идет речь о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома.

Предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам – поставщикам транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ и других военных формирований предписано обеспечить доставку и передачу транспортных средств и техники в сроки, объемах и по адресам, определенным в сводных нарядах на поставку техники во время мобилизации.

Отмечается, что в случае неисполнения приказа нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения. 25 февраля 2022 года президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения выезд из страны запрещен.

Отметим, ВСУ несут значительные потери в ходе контрнаступления. По информации Минобороны России на 14 июня, всего с 4 июня украинская армия только на линии боевого соприкосновения потеряла около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая тех военнослужащих, кто попал под высокоточные удары ВС РФ в глубине украинской территории.

Москва, Наталья Петрова

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